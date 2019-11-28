Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге

По его словам, рычаги давления на США у Китая есть. «Возможны игры с курсами юаня. Введение пошлин, которые могут ударить по сельскохозяйственному сектору США», - пояснил Котков.

Он отметил, что Гонконг так и не стал частью Китая со времени присоединения в 1997 году.

«Гонконгцы так и не стали ощущать себя китайцами. В Китае это наконец поняли, и теперь надеются этот протест пересидеть, как Франция пересидела «желтых жилетов». Потому что вооруженное вмешательство в дела Гонконга противоречит тем условиям, на которых он в свое время стал частью Китая. Пекин обещал в течение 50 лет не вмешиваться, сохранить все как есть. Но по факту он стал прибирать Гонконг к рукам, что и вызвало сначала скрытое, а потом и явное недовольство. Гонконг – это такая территория, которая позволяет и западным странам вмешиваться в китайские дела. По идее, Китаю не нужно было брать Гонконг, это слабое место», - указал эксперт.

Напомним, в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжаются до сих пор.

Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.

