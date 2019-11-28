Пересидеть или подавить. Как Китай ответит на закон США о демократии в Гонконге
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге в эфире НСН рассказал, что может сделать Пекин.
Президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге и одобрил о запрет экспорта в Китай полицейских спецсредств. В ответ Пекин предупредил США, что может принять контрмеры, а ответственность за их последствия возложил на американскую сторону.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эфире НСН рассказал, на какие последствия намекает Пекин.
«Ситуация в Гонконге складывается так, что Китай, возможно, будет вынужден поступить наихудшим образом. То есть силой подавить протест. Но Пекин делает все, чтобы этим путем не пойти. Там понимают, что протест в городе поддерживается извне, и будут принимать меры, скорее всего экономического характера. Вряд ли дело дойдет до военного противостояния с западными странами, которые являются важнейшими торговыми партнерами Китая. Он постарается жесткого противостояния избежать», - сказал ориенталист.
По его словам, рычаги давления на США у Китая есть. «Возможны игры с курсами юаня. Введение пошлин, которые могут ударить по сельскохозяйственному сектору США», - пояснил Котков.
Он отметил, что Гонконг так и не стал частью Китая со времени присоединения в 1997 году.
«Гонконгцы так и не стали ощущать себя китайцами. В Китае это наконец поняли, и теперь надеются этот протест пересидеть, как Франция пересидела «желтых жилетов». Потому что вооруженное вмешательство в дела Гонконга противоречит тем условиям, на которых он в свое время стал частью Китая. Пекин обещал в течение 50 лет не вмешиваться, сохранить все как есть. Но по факту он стал прибирать Гонконг к рукам, что и вызвало сначала скрытое, а потом и явное недовольство. Гонконг – это такая территория, которая позволяет и западным странам вмешиваться в китайские дела. По идее, Китаю не нужно было брать Гонконг, это слабое место», - указал эксперт.
Напомним, в июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. В результате власти отменили законопроект, но протесты продолжаются до сих пор.
Гонконг с 1842 по 1997 год был британской колонией. В настоящее время он входит в состав Китая в качестве специального административного района.
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