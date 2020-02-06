Переписка с подростком довела шотландского министра-гея до увольнения
Министр финансов Шотландии Дерек Маккей заявил о своей отставке после того, как на поверхность всплыла его тайная переписка с 16-летним подростком.
Журналисты выяснили, что министр писал школьнику на протяжении полугода, предлагал встретиться и настаивал на том, чтобы их связь оставалась в секрете.
После разразившегося скандала политик сделал официальное заявление, в котором взял на себя ответственность за свои действия. Он принес извинения школьнику и его семье, подчеркнув, что вел себя глупо.
В 2013 году Маккей развелся со своей женой, незадолго до этого он публично признался в своей гомосексуальности, сообщает NEWS.ru
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