Переписка с подростком довела шотландского министра-гея до увольнения

6 февраля 202018:43

Министр финансов Шотландии Дерек Маккей заявил о своей отставке после того, как на поверхность всплыла его тайная переписка с 16-летним подростком.

Галкин рассказал о преследующих его слухах о гомосексуальности

Журналисты выяснили, что министр писал школьнику на протяжении полугода, предлагал встретиться и настаивал на том, чтобы их связь оставалась в секрете.

После разразившегося скандала политик сделал официальное заявление, в котором взял на себя ответственность за свои действия. Он принес извинения школьнику и его семье, подчеркнув, что вел себя глупо.

В 2013 году Маккей развелся со своей женой, незадолго до этого он публично признался в своей гомосексуальности, сообщает NEWS.ru

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО: derekmackaymsp.org
ТЕГИ:ШотландияОтставкаГомосексуализм