Переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО начались в Анкаре

«Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек», — пишет газета.

Финляндия и Швеция на фоне спецоперации на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Изначально Турция заблокировала процесс рассмотрения документов. Однако в конце июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, и Турция сняла свои возражения, напоминает РИА ФАН.

На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что почти все страны Североатлантического альянса согласовали вступление Швеции и Финляндии в организацию, отмечает РЕН ТВ.

