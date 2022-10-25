Переговоры Турции и Финляндии по членству в НАТО начались в Анкаре
Переговоры делегаций Минюста Турции и Финляндии в рамках процесса вступления в НАТО стартовали в Анкаре. Об этом сообщает Millliyet.
«Переговоры между представителями министерства юстиции и министерства юстиции Финляндии начались сегодня в 10.00 в Анкаре. На переговорах турецкую делегацию возглавляет генеральный директор отдела минюста по внешним связям и ЕС Касым Чичек», — пишет газета.
Финляндия и Швеция на фоне спецоперации на Украине подали заявки на вступление в НАТО. Изначально Турция заблокировала процесс рассмотрения документов. Однако в конце июня Анкара, Стокгольм и Хельсинки подписали меморандум в области безопасности, и Турция сняла свои возражения, напоминает РИА ФАН.
На минувшей неделе генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что почти все страны Североатлантического альянса согласовали вступление Швеции и Финляндии в организацию, отмечает РЕН ТВ.
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