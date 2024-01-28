Перечислены города с самыми дешевыми ночными развлечениями

Составлен список городов с самыми недорогими ночными развлечениями, сообщает Express со ссылкой на экспертов британского туроператора Ski Vertigo.

В рейтинг попали 180 городов, в которых бюджетная ночная жизнь. Аналитики проанализировали среднюю стоимость трех бутылок пива, обеда в недорогом сетевом заведении и поездки на такси на расстояние в пять километров.

Список возглавил китайский Гуанчжоу. Где ночные развлечения обойдутся в 7,35 фунта, или 830 рублей. Второе место занимает индийский Гургаон, на третьем — египетская Алекснадрия. Чуть дороже во вьетнамском Хошимине, Тунисе и Джакарте (Индонезия), где придется потратить 1070 рублей.

