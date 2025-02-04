PepsiCo стала терять покупателей

Компания вынуждена для возвращения потребителей, выбирающих более дешевые альтернативы или покупающие упаковки меньших размеров, проводить рекламные акции.

Руководство PepsiCo выразило уверенность, что показатели корпорации в США улучшатся в 2025 году, а коммерческая деятельность наберет обороты. Также компания пообещала активно финансировать модернизацию производства уже выпускаемых товаров и выпуск новой продукции для стимулирования снижающегося спроса среди покупателей с низким уровнем заработка.

Ранее компания PepsiCo запретила украинцам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своих продуктов, напоминает RT.

