PepsiCo стала терять покупателей
Спрос на соленые закуски и напитки корпорации PepsiCo сократился в США, прогнозируемая прибыль компании оказалась ниже ожидаемой. Об этом сообщило агентство Reuters.
Снижение спроса объясняется стремлением американцев сократить траты, чтобы накопить на необходимые расходы.
Компания вынуждена для возвращения потребителей, выбирающих более дешевые альтернативы или покупающие упаковки меньших размеров, проводить рекламные акции.
Руководство PepsiCo выразило уверенность, что показатели корпорации в США улучшатся в 2025 году, а коммерческая деятельность наберет обороты. Также компания пообещала активно финансировать модернизацию производства уже выпускаемых товаров и выпуск новой продукции для стимулирования снижающегося спроса среди покупателей с низким уровнем заработка.
Ранее компания PepsiCo запретила украинцам упоминать боевые действия, ВСУ и поддержку Киева в рекламе своих продуктов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru