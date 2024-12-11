Пентагон заявил об угрозе ИИ со стороны России и Китая

На специальном брифинге Плам отметила, что США намерены приложить все усилия для сохранения лидерства в этой области. Для этого в Пентагоне уже создано специальное подразделение для ускоренного внедрения ИИ. На его деятельность предусмотрено финансирование в размере $100 млн.

Заявление Пентагона совпало с участием президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. Российский лидер отметил достижения страны в этой сфере и подчеркнул, что ИИ станет важным инструментом для укрепления обороноспособности, передает «Радиоточка НСН».

