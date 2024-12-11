Пентагон заявил об угрозе ИИ со стороны России и Китая
Пентагон обеспокоен темпами внедрения технологий искусственного интеллекта соперниками США. Об этом заявила главный офицер Пентагона по цифровым технологиям и искусственному интеллекту Рада Плам.
По ее словам, такие страны, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, активно развивают ИИ, что создает угрозу национальной безопасности США.
На специальном брифинге Плам отметила, что США намерены приложить все усилия для сохранения лидерства в этой области. Для этого в Пентагоне уже создано специальное подразделение для ускоренного внедрения ИИ. На его деятельность предусмотрено финансирование в размере $100 млн.
Заявление Пентагона совпало с участием президента России Владимира Путина в международной конференции по искусственному интеллекту. Российский лидер отметил достижения страны в этой сфере и подчеркнул, что ИИ станет важным инструментом для укрепления обороноспособности, передает «Радиоточка НСН».
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