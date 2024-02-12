Пентагон заявил о возвращении Остина к работе во вторник

Министр обороны США Ллойд Остин вернется к исполнению обязанностей во вторник, 13 февраля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Главу Пентагона Остина поместили в отделение интенсивной терапии

В сообщении говорится, что лечащие врачи надеются на успешное выздоровление Остина. Медики не ожидают повторной госпитализации, но будут пристально отслеживать состояние министра в ближайшие часы.

«Мы рассчитываем, что министр завтра сможет вернуться к своим нормальным обязанностям», - заявили в оборонном ведомстве США.

В декабре у Остина диагностировали рак простаты. В феврале его повторно госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
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