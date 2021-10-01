Пентагон заявил о росте числа суицидов среди американских военных

Минобороны США зафиксировало рост числа суицидов среди американских военных. Об этом сообщается в ежегодном докладе ведомства, передает ТАСС.

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Так, согласно данным доклада, в 2020 году самоубийством жизнь закончили 580 человек, в то время как в 2018 году было зарегистрирован 541 суицид, в 2019 году - 498.

В докладе отмечается, что такие данные вызывают беспокойство и Минобороны намерено работать в направлении снижения числа самоубийств. По мнению Пентагона, ухудшению ситуации способствовала, в том числе, пандемия коронавируса.

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Фото: twitter.com/OIRSpox
ТЕГИ:ПентагонСША
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