Пентагон заявил о росте числа суицидов среди американских военных

Так, согласно данным доклада, в 2020 году самоубийством жизнь закончили 580 человек, в то время как в 2018 году было зарегистрирован 541 суицид, в 2019 году - 498.

В докладе отмечается, что такие данные вызывают беспокойство и Минобороны намерено работать в направлении снижения числа самоубийств. По мнению Пентагона, ухудшению ситуации способствовала, в том числе, пандемия коронавируса.

