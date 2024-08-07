Пентагон заявил о готовности развернуть новые силы на Ближнем Востоке

По его словам, это необходимо, чтобы «снизить температуру» и отреагировать на угрозы. В августе ударная группа во главе с USS Abraham Lincoln сменит в регионе группу во главе с авианосцем Theodor Roosevelt. Также, по словам главы Пентагона, в регион направятся эсминцы и ракетные крейсеры с системами ПВО. Кроме того, планируется развернуть дополнительную эскадрилью истребителей.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин попросил Иран о сдержанном ответе на действия Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

