Министерство обороны США объявило тендер на покупку книг о военной стратегии России западных авторов, сообщает РИА Новости.

Закупку планируется совершить в интересах ВВС США для обучения. Цена контракта для каждого издания - 600 долларов. Закупку должны осуществить к середине июня.

Также планируется закупить книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях. Они необходимы для обучения будущих военных летчиков.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

