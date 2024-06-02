Пентагон закупит книги о российской военной стратегии
Министерство обороны США объявило тендер на покупку книг о военной стратегии России западных авторов, сообщает РИА Новости.
Закупку планируется совершить в интересах ВВС США для обучения. Цена контракта для каждого издания - 600 долларов. Закупку должны осуществить к середине июня.
Также планируется закупить книги о Китае, искусственном интеллекте и космических стратегиях. Они необходимы для обучения будущих военных летчиков.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин не признал ответственность НАТО и стремление блока к экспансии в начале конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пентагон закупит книги о российской военной стратегии
- МО КНР: Китай никогда не поставлял оружие сторонам конфликта на Украине
- На Украине сообщили о гибели более 40 уклонистов при попытке покинуть страну
- Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
- NASA: Запуск Starliner к МКС пройдет не ранее 5 июня
- Маск: На спутниках Юпитера можно найти много интересного
- СМИ: МИ-5 поручили сосредоточить внимание на шпионах из России
- Посадочный модуль китайского зонда сел на обратной стороне Луны
- В США заявили о легитимности Зеленского
- В Нижний Новгород спецбортом доставили пострадавших при взрыве газа в Грозном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru