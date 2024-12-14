Пентагон заключил контракт на $325 млн с компанией из Техаса по программе CTR
Министерство обороны США заключило с техасской компанией TechTrans International контракт на услуги по программе международного партнерства для снижения угроз оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении Пентагона.
«Компания TechTrans International из Хьюстона, Техас получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)», — указали в ведомстве.
В Пентагоне пояснили, что программа предполагает сотрудничество с государствами, которые хотят сократить угрозы от оружия массового уничтожения и «связанных с ним материалов, технологий, объектов и экспертизы».
Стоимость заключенного контракта — $325 млн. Работы планируют проводить в разных местах по всему миру.
Ранее Пентагон подтвердил выделение очередного пакета военной помощи Украине на $988 млн.
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