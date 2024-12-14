Пентагон заключил контракт на $325 млн с компанией из Техаса по программе CTR

Министерство обороны США заключило с техасской компанией TechTrans International контракт на услуги по программе международного партнерства для снижения угроз оружия массового уничтожения. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

«Компания TechTrans International из Хьюстона, Техас получает контракт на оказание услуг с неограниченным сроком по программе совместного сокращения угроз (CTR)», — указали в ведомстве.

В Пентагоне пояснили, что программа предполагает сотрудничество с государствами, которые хотят сократить угрозы от оружия массового уничтожения и «связанных с ним материалов, технологий, объектов и экспертизы».

Стоимость заключенного контракта — $325 млн. Работы планируют проводить в разных местах по всему миру.

Ранее Пентагон подтвердил выделение очередного пакета военной помощи Украине на $988 млн.

