Пентагон внес в «черный список» четыре китайских компании
Пентагон объявил о внесении в «черный список» четырех китайских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.
В частности в список попали производитель полупроводников SMIC, шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).
По утверждению Пентагона, эти компании связаны с военными КНР.
Накануне сообщалось, что глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о планировании сокращения военных расходов на ближайшие годы.
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