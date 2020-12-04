Пентагон внес в «черный список» четыре китайских компании

Пентагон объявил о внесении в «черный список» четырех китайских компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение американского военного ведомства.

В частности в список попали производитель полупроводников SMIC, шельфовая нефтегазовая корпорация CNOOC, China Construction Technology Co. Ltd. (CCTC) и China International Engineering Consulting Corp. (CIECC).

По утверждению Пентагона, эти компании связаны с военными КНР.

Накануне сообщалось, что глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о планировании сокращения военных расходов на ближайшие годы.

