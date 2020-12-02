Пентагон планирует урезать военные расходы на ближайшие годы

Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли заявил о планировании сокращения военных расходов на ближайшие годы. Об этом сообщает ТАСС.

Милли отметил, что военный бюджет будет зависеть от состояния национальной экономики, которая существенно пострадала от пандемии коронавируса. Он добавил, что для продолжения программ модернизации в отрасли необходимо 3-5% роста бюджета, однако «это не обязательно произойдет».

Как пишет агентство, при президенте Дональде Трампе бюджет на военные расходы ежегодно увеличивался. На текущий год бюджет Пентагона составляет около 722 млрд долларов.





