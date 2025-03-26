Пентагон: США видят своей миссией предотвращение войн

При этом, по его словам, страна готова уничтожить своих врагов. Шеф Пентагона также указал, что Вашингтон будет работать с союзниками над сдерживанием Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее американские военные экстренно разрабатывают систему противоракетной обороны под названием «Золотой купол» (Golden Dome), способную защитить территорию США от ударов ракет большой дальности. Белый дом сообщил, что не пожалеет никаких средств для этого, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

