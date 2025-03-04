СМИ: В Пентагоне опровергли приказ остановить кибердеятельность против России

Глава Пентагона Пит Хегсет не отдавал приказа Киберкомандованию США прекратить деятельность против России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного представителя ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Хегсет якобы поручил Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против РФ, в том числе наступательные кибероперации.

По данным Bloomberg, Пентагон опроверг эту информацию.

«Хегсет не отменял и не задерживал никаких киберопераций, направленных против... российских целей, и не было никакого приказа об отказе от этого приоритета», - отмечает агентство.

Между тем Пентагон объявил о планах сократить 5,4 тысячи гражданских сотрудников, находящихся на испытательном сроке, пишет 360.ru.

