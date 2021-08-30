СМИ: ИГ взяло ответственность за ракетные удары по аэропорту Кабула

Запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за ракетный обстрел аэропорта Кабула, сообщает Reuters.

Агентство ссылается на заявление боевиков, которые рассказали о шести ракетах, выпущенных 30 августа по воздушной гавани столицы Афганистана.

Ранее Reuters сообщило, что американская система противоракетной обороны перехватила пять ракет, а шестая попала на территорию аэропорта, сообщает RT.

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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:Исламское ГосударствоИГИЛРакетный УдарКабулАфганистан
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