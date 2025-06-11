Глава Пентагона заявил, что мир на Украине отвечает национальным интересам США

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, он указал, что мир на Украине «делает Америку сильной».

«Президент Дональд Трамп нацелен на мир в этом конфликте», - заключил Хегсет.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обсуждает вопрос урегулирования на Украине со всеми своими союзниками, пишут «Известия».