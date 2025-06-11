Глава Пентагона заявил, что мир на Украине отвечает национальным интересам США

Мирное урегулирование российско-украинского конфликта отвечает национальным интересам США. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.

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Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, он указал, что мир на Украине «делает Америку сильной».

«Президент Дональд Трамп нацелен на мир в этом конфликте», - заключил Хегсет.

Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обсуждает вопрос урегулирования на Украине со всеми своими союзниками, пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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