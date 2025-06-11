Глава Пентагона заявил, что мир на Украине отвечает национальным интересам США
11 июня 202519:00
Мирное урегулирование российско-украинского конфликта отвечает национальным интересам США. Такое заявление сделал глава Пентагона Пит Хегсет.
Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, он указал, что мир на Украине «делает Америку сильной».
«Президент Дональд Трамп нацелен на мир в этом конфликте», - заключил Хегсет.
Ранее представитель Госдепа США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон обсуждает вопрос урегулирования на Украине со всеми своими союзниками, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru