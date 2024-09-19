Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане или Газе
США не поддерживают наступательные действия израильских военных, как в Ливане, так и в Израиле, сообщила в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Сингх отметила, что Вашингтон сосредоточен на укреплении обороноспособности Израиля, однако не намерен участвовать в его наступательных операциях. Она также подчеркнула, что США не планируют отправлять американские войска на Ближний Восток для участия в этих действиях.
В четверг стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ударов по целям, связанным с движением «Хезболла», на территории Ливана.
В заявлении израильской армии подчеркивается, что основной целью операций является снижение террористического потенциала и разрушение военной инфраструктуры организации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стендап-комику Гаврилову предъявили обвинения в дискредитации ВС РФ
- Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане или Газе
- Приговор Хантеру Байдену по делу о хранении оружия вынесут 4 декабря
- Самолет из Польши вынужденно сел в Подгорице из-за сообщения о бомбе на борту
- Столтенберг назвал членство Украины в НАТО гарантией мира
- В Тутаеве 11 задержанных арестовали на 7 суток за отказ подчиниться полиции
- Байден примет Зеленского в Вашингтоне 26 сентября
- В Минпросвещения объяснили приказ убрать чирлидинг и гольф из уроков физкультуры
- Лица со статусом иноагента будут исключены из кадрового резерва госорганов
- Два российских актера снялись в новом фильме Даррена Аронофски
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru