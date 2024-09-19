Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане или Газе

США не поддерживают наступательные действия израильских военных, как в Ливане, так и в Израиле, сообщила в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх отметила, что Вашингтон сосредоточен на укреплении обороноспособности Израиля, однако не намерен участвовать в его наступательных операциях. Она также подчеркнула, что США не планируют отправлять американские войска на Ближний Восток для участия в этих действиях.