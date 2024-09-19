Пентагон: США не поддерживают наступательные операции Израиля в Ливане или Газе

США не поддерживают наступательные действия израильских военных, как в Ливане, так и в Израиле, сообщила в ходе брифинга заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Сингх отметила, что Вашингтон сосредоточен на укреплении обороноспособности Израиля, однако не намерен участвовать в его наступательных операциях. Она также подчеркнула, что США не планируют отправлять американские войска на Ближний Восток для участия в этих действиях.

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В четверг стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о проведении ударов по целям, связанным с движением «Хезболла», на территории Ливана.

В заявлении израильской армии подчеркивается, что основной целью операций является снижение террористического потенциала и разрушение военной инфраструктуры организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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