Пентагон: США не планируют изменений в расстановке сил из-за учений России
США не рассматривают необходимость в изменении расстановки своих сил в ответ на недавние учения российских стратегических ядерных сил. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Он подчеркнул, что эти учения являются запланированными и регулярными, и не представляют собой никакого сюрприза.
Райдер также отметил, что в контексте деятельности российских стратегических сил не произошло никаких изменений, которые могли бы потребовать коррекции американских позиций.
29 октября стало известно, что президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, находясь в ситуационном центре Кремля. Во время учений глава государства участвовал в процессе через видеосвязь, передает «Радиоточка НСН».
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