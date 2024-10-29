Пентагон: США не планируют изменений в расстановке сил из-за учений России

США не рассматривают необходимость в изменении расстановки своих сил в ответ на недавние учения российских стратегических ядерных сил. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Он подчеркнул, что эти учения являются запланированными и регулярными, и не представляют собой никакого сюрприза.