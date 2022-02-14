Пентагон: США не намерены вводить упреждающие антироссийские санкции

Американские власти не намерены вводить против России упреждающие санкции, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление представителя Пентагона Джона Кирби.

Байден пообещал Путину ввести санкции в случае вторжения на Украину

«На текущий момент мы не рассматриваем возможность введения превентивного санкционного режима», — сообщил он.

Отмечается, что ограничительные меры не будут вводиться потому, что тогда они «перестанут сдерживать» Москву.

Власти Соединенных Штатов формируют списки россиян из числа экономической элиты на случай вторжения России на Украину. Тогда к ним будут применены рестрикции, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАСанкции Против РоссииПентагон
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