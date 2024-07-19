Пентагон: США могут производить больше вооружений, чем Россия
США имеют потенциал производить больше вооружений, чем Россия. Об этом на форуме безопасности в городе Аспен в штате Колорадо заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший.
По его словам, для достижения этой цели потребуется время и эффективное сочетание нескольких факторов. Комментарии Брауна появились на фоне высказываний кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса.
Джей Ди Вэнс ранее заявил, что США не располагают достаточными производственными мощностями для увеличения поставок оружия в Украину.
Браун-младший отметил, что в истории США уже были примеры достижения превосходства в производстве, но для успешного увеличения объемов требуется координация всех факторов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru