Пентагон: США могут производить больше вооружений, чем Россия

США имеют потенциал производить больше вооружений, чем Россия. Об этом на форуме безопасности в городе Аспен в штате Колорадо заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Чарльз Браун-младший.

По его словам, для достижения этой цели потребуется время и эффективное сочетание нескольких факторов. Комментарии Брауна появились на фоне высказываний кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса.