Пентагон: США будут снабжать оружием Израиль и Украину

«Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину», — заявил глава Пентагона.

По его словам, американские власти могут «помогать и тем, и другим» и будут делать это.

Ранее в администрации США заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

