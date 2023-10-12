Пентагон: США будут снабжать оружием Израиль и Украину

Помощь Израилю со стороны Вашингтона никак не повлияет на военную поддержку Киева, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

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«Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину», — заявил глава Пентагона.

По его словам, американские власти могут «помогать и тем, и другим» и будут делать это.

Ранее в администрации США заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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