Пентагон: США будут снабжать оружием Израиль и Украину
12 октября 202300:01
Помощь Израилю со стороны Вашингтона никак не повлияет на военную поддержку Киева, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
«Мы будем твердо стоять на стороне Израиля, но мы также продолжим поддерживать и Украину», — заявил глава Пентагона.
По его словам, американские власти могут «помогать и тем, и другим» и будут делать это.
Ранее в администрации США заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru