Пентагон сообщил о ракетном ударе по базе США в Сирии

«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имуществу базы не было нанесено никакого ущерба.

В командовании подчеркнули, что атака поставила под угрозу силы коалиции и подрывает мир и стабильность в регионе.

Ранее Турция провела в северных частях Сирии и Ирака воздушную операцию против курдских формирований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Анкара также допустила проведение наземной операции.

