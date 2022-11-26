Пентагон сообщил о ракетном ударе по базе США в Сирии

База США в Сирии подверглась ракетной атаке, пострадавших нет. Об этом сообщили в центральном командовании американских Вооруженных сил.

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«Две ракеты были нацелены на силы коалиции на патрульной базе США в аль-Шаддади, Сирия. В результате атаки никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что имуществу базы не было нанесено никакого ущерба.

В командовании подчеркнули, что атака поставила под угрозу силы коалиции и подрывает мир и стабильность в регионе.

Ранее Турция провела в северных частях Сирии и Ирака воздушную операцию против курдских формирований, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Анкара также допустила проведение наземной операции.

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Фото: соцсети/OIRSpox
ТЕГИ:Ракетный УдарВоенные БазыСирияСША
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