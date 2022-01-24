НАТО рассматривает возможность отправки боевых групп в Черноморский регион

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность отправки боевых групп в Черноморский регион, передает ТАСС.

Между тем, Столтенберг отметил, что пока никаких решений принято не было.

В черноморском регионе членами НАТО являются Румыния, Болгария и Турция.





