НАТО рассматривает возможность отправки боевых групп в Черноморский регион
24 января 202222:43
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность отправки боевых групп в Черноморский регион, передает ТАСС.
Между тем, Столтенберг отметил, что пока никаких решений принято не было.
В черноморском регионе членами НАТО являются Румыния, Болгария и Турция.
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24 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru