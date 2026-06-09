Пентагон признал уязвимость баз ВВС США перед атаками дронов
Военные самолеты на базах ВВС США в континентальной части страны остаются уязвимыми перед атаками беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк, передает ТАСС.
По его словам, ранее территории внутри страны рассматривались как безопасные убежища для авиации, однако ситуация стремительно меняется. В настоящее время Пентагон отбирает приоритетные объекты — около 14 баз — для развертывания защитного оборудования.
Мейнк уточнил, что комплекс мер включает системы командования, управления и мониторинга для контроля периметра, а также различные виды вооружения, включая кинетическое, некинетическое и основанное на направленной энергии.
Между тем в США ракетой за $500 тысяч сбили воздушный шар, приняв его за НЛО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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