Пентагон признал уязвимость баз ВВС США перед атаками дронов

Военные самолеты на базах ВВС США в континентальной части страны остаются уязвимыми перед атаками беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк, передает ТАСС.

По его словам, ранее территории внутри страны рассматривались как безопасные убежища для авиации, однако ситуация стремительно меняется. В настоящее время Пентагон отбирает приоритетные объекты — около 14 баз — для развертывания защитного оборудования.

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Мейнк уточнил, что комплекс мер включает системы командования, управления и мониторинга для контроля периметра, а также различные виды вооружения, включая кинетическое, некинетическое и основанное на направленной энергии.

Между тем в США ракетой за $500 тысяч сбили воздушный шар, приняв его за НЛО, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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