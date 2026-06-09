Пентагон признал уязвимость баз ВВС США перед атаками дронов

Военные самолеты на базах ВВС США в континентальной части страны остаются уязвимыми перед атаками беспилотников-камикадзе. Об этом на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил министр ВВС Трой Мейнк, передает ТАСС.

По его словам, ранее территории внутри страны рассматривались как безопасные убежища для авиации, однако ситуация стремительно меняется. В настоящее время Пентагон отбирает приоритетные объекты — около 14 баз — для развертывания защитного оборудования.