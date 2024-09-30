Пентагон повысил готовность военных сил США для ответа Ирану
Министерство обороны США заявило о том, что повысило готовность дополнительных американских военных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал.
Из сообщения следует, что глава Пентагона Ллойд Остин также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию и реакции на различные непредвиденные обстоятельства. Он регулярно получает информацию об эскалации на Ближнем Востоке.
В регионе продолжит оставаться авианосная ударная группа США во главе с «Авраамом Линкольном».
Ранее стало известно, что Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru