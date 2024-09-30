Пентагон повысил готовность военных сил США для ответа Ирану

Министерство обороны США заявило о том, что повысило готовность дополнительных американских военных сил для оперативного ответа в случае атаки Ирана и его союзников на американский персонал.

СМИ: Американский авианосец с истребителями прибыл на Ближний Восток

Из сообщения следует, что глава Пентагона Ллойд Остин также повысил готовность дополнительных сил США к развертыванию и реакции на различные непредвиденные обстоятельства. Он регулярно получает информацию об эскалации на Ближнем Востоке.

В регионе продолжит оставаться авианосная ударная группа США во главе с «Авраамом Линкольном».

Ранее стало известно, что Пентагон изучает варианты увеличения контингента на Ближнем Востоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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