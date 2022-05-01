Пентагон показал передаваемые Украине бронетранспортеры
Минобороны США распространило видеокадры с бронетранспортерами M113, которые военные готовят к передаче войскам Украины.
Видео снято на армейской базе в штате Джорджия. Речь идет о 200 подобных машинах, которые состоят на вооружении США и их союзников с 1960-х годов.
Как сообщают СМИ, бронетранспортеры используются в США на вспомогательных ролях.
Ранее палата представителей американского Конгресса одобрила проект закона о поставках Украине вооружений по ленд-лизу, что должно облегчить оказание военной помощи этой стране.
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