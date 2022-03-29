Пентагон: перебрасывемые в ФРГ лайнеры РЭБ не будут применять против РФ

Самолёты EA-18G Growler радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Вашингтон перебрасывает в Германию, не будут использованы против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джона Кирби.

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«Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине», — заверил он.

Отмечается, что развёртывание осуществляется в рамках усилий по наращиванию возможностей сдерживания.

Пентагон подчеркивает, что переброска шести самолётов EA-18G Growler не является реакцией на какую-либо «угрозу или инцидент».

Ранее американский военный самолёт EA-18G Growler замёрз во время полёта. В результате температура в кабине опустилась до -30°С, в ней образовался туман, а приборы покрылись льдом.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ГерманияСамолетыПентагон
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