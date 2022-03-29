Пентагон: перебрасывемые в ФРГ лайнеры РЭБ не будут применять против РФ
Самолёты EA-18G Growler радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Вашингтон перебрасывает в Германию, не будут использованы против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джона Кирби.
«Их развертывают не для того, чтобы использовать против российских сил на Украине», — заверил он.
Отмечается, что развёртывание осуществляется в рамках усилий по наращиванию возможностей сдерживания.
Пентагон подчеркивает, что переброска шести самолётов EA-18G Growler не является реакцией на какую-либо «угрозу или инцидент».
Ранее американский военный самолёт EA-18G Growler замёрз во время полёта. В результате температура в кабине опустилась до -30°С, в ней образовался туман, а приборы покрылись льдом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+23 280 / сут.
Умерли
367 тыс.+338 / сут.
Выздоровели
16,7 млн+47 540 / сут.
- Эксперты заявили о возможном сокращении 2 млн рабочих мест в России
- Эрдоган заявил о готовности Турции организовать встречу Путина с Зеленским
- Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
- Международный союз биатлонистов приостановил членство России и Белоруссии
- Из-за землетрясения в Якутии произошло обрушение на шахте
- СМИ: Роскомнадзор проверит качество блокировки запрещенных сайтов
- Опрос: Более 40% выпускников вузов хотят получать от 50 тысяч рублей
- Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ ударными вертолетами
- Клишас усомнился в перспективах расследования ООН случаев пыток пленных на Украине
- Гинцбург призвал к ревакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19 в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru