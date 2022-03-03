Пентагон отложил испытания межконтинентальной баллистической ракеты

«Министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился отложить испытательный запуск <...>, запланированный на эту неделю», — сказал он.

Отмечается, что данное решение доказывает, что у США нет намерений участвовать в «каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».

Кирби отметил желание Вашингтона добросовестно вести ядерную политику и напомнил, что распоряжение Москвы о переводе сил ядерного сдерживания в особый режим несения боевого дежурства по-прежнему расценивается как «опасное и безответственное».

Страны Европы и США не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией, являющейся ядерной державой. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

