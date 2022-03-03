Пентагон отложил испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Военное ведомство США решило отменить испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Джона Кирби.
«Министр обороны [США Ллойд Остин] распорядился отложить испытательный запуск <...>, запланированный на эту неделю», — сказал он.
Отмечается, что данное решение доказывает, что у США нет намерений участвовать в «каких-либо действиях, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы».
Кирби отметил желание Вашингтона добросовестно вести ядерную политику и напомнил, что распоряжение Москвы о переводе сил ядерного сдерживания в особый режим несения боевого дежурства по-прежнему расценивается как «опасное и безответственное».
Страны Европы и США не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией, являющейся ядерной державой. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
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