Пентагон оставит в Ираке и Афганистане по 2,5 тыс солдат

Министерство обороны США заявил о сокращении контингентов войск в Ираке и Афганистане до 2,5 тысячи человек в каждой из стран, сообщает РИА Новости.

Исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер еще осенью прошлого года заявил, что американские власти намерены оставить в Афганистане и Ираке только по 2,5 тыс. военнослужащих к 15 января. Действующий президент США Дональд Трамп надеется вернуть всех американских солдат из Афганистана на родину к маю 2021 года.

Депутат Госдумы, зампред комитета по обороне Юрий Швыткин сказал в эфире НСН, что Россия в этой ситуации окажется только в плюсе.

