Пентагон объявил о запуске процедуры по передаче Байдену власти

Пентагон немедленно запускает мероприятия по передачи власти новой администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.

Отмечается, что министерство получило уведомление от главы Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи, в котором официально объявляется о победе на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Администрация избранного президента связалась с министерством обороны для предоставления поддержки и доступа к ресурсам и услугам, необходимым для передачи власти.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что отдал распоряжение GSA начать процедуру передачи власти. При этом он отказался признать свое поражение и заявил, что «продолжает борьбу».

Устал, но не уходит? Трамп начал передачу власти с оговоркой

Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. По оценке СМИ, Байден опередил Трампа и выиграл президентские выборы. Избирательный штаб Трампа объявил о нарушениях правил голосования в нескольких штатах и подал на избирательные комиссии иски в суд, подсчет голосов и разбирательство по этому вопросу продолжаются.



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