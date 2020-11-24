Пентагон объявил о запуске процедуры по передаче Байдену власти
Пентагон немедленно запускает мероприятия по передачи власти новой администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщается в заявлении на сайте американского оборонного ведомства.
Отмечается, что министерство получило уведомление от главы Управления по общим вопросам администрации (GSA) США Эмили Мерфи, в котором официально объявляется о победе на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Администрация избранного президента связалась с министерством обороны для предоставления поддержки и доступа к ресурсам и услугам, необходимым для передачи власти.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что отдал распоряжение GSA начать процедуру передачи власти. При этом он отказался признать свое поражение и заявил, что «продолжает борьбу».
Выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. По оценке СМИ, Байден опередил Трампа и выиграл президентские выборы. Избирательный штаб Трампа объявил о нарушениях правил голосования в нескольких штатах и подал на избирательные комиссии иски в суд, подсчет голосов и разбирательство по этому вопросу продолжаются.
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