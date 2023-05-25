Пентагон: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться летом

Процесс обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 может начаться в ближайшие недели. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ, передает ТАСС.

СМИ: Пентагон не возражает против поставок Украине F-16 другими странами

Он напомнил, что на прошлой неделе глава Белого дома Джо Байден поддержал усилия союзников США, направленные на подготовку украинских летчиков пилотированию боевыми самолетами четвертого поколения.

Предполагается, что первая группа украинских пилотов пройдет обычение в Великобритании.

Ранее в Пентагоне заявили, что поставки F-16 не связаны с предстоящим наступлением ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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