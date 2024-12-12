Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях военные находятся в Сирии
12 декабря 202403:36
Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх не ответила на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии, сообщает РИА Новости.
Журналисту пришлось повторить вопрос, поскольку, услышав его, представитель Пентагона попросила уточнить формулировку. «Извините, в чем ваш вопрос?» - спросила она.
Ранее Сингх заявила, что американские власти считают, что в Сирии имеются запасы химического оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru