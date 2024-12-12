Пентагон не смог объяснить, на каких основаниях военные находятся в Сирии

Заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх не ответила на вопрос о юридических основаниях пребывания американских военных в Сирии, сообщает РИА Новости.

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Журналисту пришлось повторить вопрос, поскольку, услышав его, представитель Пентагона попросила уточнить формулировку. «Извините, в чем ваш вопрос?» - спросила она.

Ранее Сингх заявила, что американские власти считают, что в Сирии имеются запасы химического оружия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СирияСШАПентагон

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