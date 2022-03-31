Пентагон не исключил наращивания сил в Европе

Американские власти подходят к вопросу о корректировке конфигурации военного присутствия в Европе с пониманием необратимости перемен в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя военного ведомства страны Джона Кирби.

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По его словам, Вашингтон также не исключает наращивания сил в Европе. Он отметил, что возможно размещение дополнительных американских войск в Европе на постоянной основе. При этом на сегодня никаких решений по этому вопросу не принято.

«Возможно, но опять же, никаких решений на данный момент не принято», — отметил Кирби.

Ранее Кирби заявил, что власти США видят в России острую угрозу. Таким образом, он ответил на вопрос «считают ли США Россию почти равным соперником».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ЕвропаПентагон
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