Пентагон: Контактная группа утвердит потребности ВСУ до 2027 года
8 января 202502:33
Контактная группа по поддержке Украины утвердит военные потребности украинской армии до 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны США.
Это произойдет 9 января. Будут утверждены потребности украинских войск в воздухе, на суше и на море.
Ранее стало известно, что администрация покидающего свой пост президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете помощи Украине 9 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru