Пентагон: Контактная группа утвердит потребности ВСУ до 2027 года

Контактная группа по поддержке Украины утвердит военные потребности украинской армии до 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Минобороны США.

Это произойдет 9 января. Будут утверждены потребности украинских войск в воздухе, на суше и на море.

Ранее стало известно, что администрация покидающего свой пост президента США Джо Байдена планирует объявить о своем финальном пакете помощи Украине 9 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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