Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи

Темпы развития китайских вооружений впечатляют, Пекин может опередить Вашингтон и Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джона Хайтена.

Байден усомнился, что Россия и Китай превзойдут США по военной мощи

«Называть Китай растущей угрозой — полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют», — сказал он. По его словам, Китай обгонит США и Россию, «если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать», — отметил Хайтен.

Ранее президент США Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе, Россия и Китай, смогут превзойти США по военной мощи.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеРоссияКитайПентагон
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