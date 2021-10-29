Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи

«Называть Китай растущей угрозой — полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют», — сказал он. По его словам, Китай обгонит США и Россию, «если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать», — отметил Хайтен.

Ранее президент США Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе, Россия и Китай, смогут превзойти США по военной мощи.

