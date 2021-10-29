Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи
Темпы развития китайских вооружений впечатляют, Пекин может опередить Вашингтон и Москву, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джона Хайтена.
«Называть Китай растущей угрозой — полезный термин, потому что темпы, с которыми движется Китай, ошеломляют», — сказал он. По его словам, Китай обгонит США и Россию, «если мы не сделаем что-то, чтобы это изменить. Это произойдет. Поэтому я думаю, что мы должны что-то сделать», — отметил Хайтен.
Ранее президент США Джо Байден усомнился в том, что какая-либо другая страна, в том числе, Россия и Китай, смогут превзойти США по военной мощи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Гинцбург рассказал, как часто нужно будет использовать назальную вакцину
- Пентагон: КНР может превзойти РФ и США по военной мощи
- Двигатель для МС-21 испытали пеплом камчатского вулкана
- Проценко рассказал, как не заразиться коронавирусом
- Врач сообщила о новых симптомах коронавируса
- Европе предложили замену российскому газу
- Боррель заявил, что «Газпром» давит на Молдавию в вопросе цены на газ
- Арестован фигурант дела о хищениях более 230 млн рублей при строительстве в Арктике
- В США выступают за продолжение диалога с Россией кибербезопасности
- Воробьёв: у 80% госпитализированных в Подмосковье нет прививки от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru