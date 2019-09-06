Пентагон: Каждый четвертый моряк США страдает ожирением
Минобороны США подготовило доклад, согласно данным которого каждый четвертый служащий ВМС страны имеет избыточный вес. Об этом сообщает РИА Новости.
Как отмечается в докладе, этот факт снижает боевую готовность военно-морских сил, а также провоцирует проблемы со здоровьем у военных.
По данным агентства, за восемь лет число американских моряков, страдающих ожирением, выросло в 6 раз. Кроме того, согласно докладу, такая проблема существует и в других войсках США.
Чтобы улучшить положение, руководство ВМС уже исключило из рациона жирную пищу, напитки с содержанием сахара, а также обеспечило круглосуточную работу спортзалов.
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