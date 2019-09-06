Пентагон: Каждый четвертый моряк США страдает ожирением

По данным агентства, за восемь лет число американских моряков, страдающих ожирением, выросло в 6 раз. Кроме того, согласно докладу, такая проблема существует и в других войсках США.

Чтобы улучшить положение, руководство ВМС уже исключило из рациона жирную пищу, напитки с содержанием сахара, а также обеспечило круглосуточную работу спортзалов.



