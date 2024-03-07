Пентагон изучает найденный на Аляске загадочный воздушный шар

Шар нашли рыбаки 1 марта. Они сделали его фотоснимки и проинформировали о находке полицию. Предполагается, что для более детального исследования шар с военной базы переправят в лабораторию Федерального бюро расследований.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале 2023 года неопознанный воздушный шар некоторое время летал над территорией США. Пентагон утверждал, что речь идёт о разведывательной миссии, инициированной Китаем. Шар был сбит. Пекин отверг свою причастность к его запуску. Позднее американские военные признали, что аэростат не собирал разведданные.

