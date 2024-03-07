Пентагон изучает найденный на Аляске загадочный воздушный шар

Министерство обороны США приступило к изучению воздушного шара, обнаруженного у берегов Аляски. Не исключается разведывательная функция объекта, приводит телеканал CNN комментарий представителя Пентагона.

При этом, пока не ясно, по какой причине воздушный шар оказался в водах у берегов Аляски. Сейчас он доставлен для исследования на объединённую военную базу Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

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Шар нашли рыбаки 1 марта. Они сделали его фотоснимки и проинформировали о находке полицию. Предполагается, что для более детального исследования шар с военной базы переправят в лабораторию Федерального бюро расследований.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в феврале 2023 года неопознанный воздушный шар некоторое время летал над территорией США. Пентагон утверждал, что речь идёт о разведывательной миссии, инициированной Китаем. Шар был сбит. Пекин отверг свою причастность к его запуску. Позднее американские военные признали, что аэростат не собирал разведданные.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
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