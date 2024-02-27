Пентагон: истребители F-16 поступят на Украину в 2024 году
Соединенные Штаты полагают, что Украина получит американские истребители F-16 уже в этом году, заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
По его словам, военное ведомство прогнозирует передачу украинской армии F-16 в течение 2024 года. При этом он не обозначил конкретных сроков поставки боевых машин.
Белый дом ранее утверждал, что Киев получит истребители от третьих стран. Перед этим должна завершиться подготовка украинских летчиков.
Министерства обороны Дании 22 февраля сообщило, что королевство передаст Украине F-16 летом 2024 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru