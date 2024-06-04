Пентагон договорился о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд

Он составляет $1,9 млрд и заключен с одним из крупнейших подрядчиков. Заказ должен быть исполнен до конца мая 2028 года.

Ранее стало известно, что США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

