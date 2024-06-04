Пентагон договорился о производстве РСЗО HIMARS на $1,9 млрд
4 июня 202405:16
Министерство обороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщает RT.
Он составляет $1,9 млрд и заключен с одним из крупнейших подрядчиков. Заказ должен быть исполнен до конца мая 2028 года.
Ранее стало известно, что США разрешат Украине использовать HIMARS для ударов по территории России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru