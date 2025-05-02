СМИ: В США кошка выжила после падения в 120-метровый каньон
Кошка выжила после падения со скалы в штате Юта в США, предполагаемые хозяева животного погибли. Об этом пишет издание USA Today, ссылаясь на зоозащитную организацию Best Friends.
По данным полицейских, на смотровой площадке каньона Брайс мужчина и женщина по неизвестной причине упали с обрыва со 120-метровой высоты. В переноске рядом с их телами обнаружили кошку.
«У кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», - сообщил сотрудник приюта Best Friends Джуд Баттиста.
Ветеринары установили, что животному около 12 лет. Кошку назвали Мираж.
Ранее в Ханты-Мансийске спасли кошку из многоквартирного дома, где произошел взрыв, жильцы забрали животное на передержку, пока не найдутся хозяева, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ингушетии произошел пожар на рынке
- Трамп заявил, что США больше остальных сделали для победы во Второй мировой войне
- Минобороны: ПВО уничтожила 121 украинский беспилотник
- СМИ: В США кошка выжила после падения в 120-метровый каньон
- Госдеп: США не оставляют попыток добиться украинского урегулирования
- СМИ: США отправляют Киеву F-16 со «свалки»
- Рубио: Украина не сможет вернуться к границам 2014 года
- США: Только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта
- Предложено увеличить пропускную способность КПП на Крымском мосту
- СМИ: Зеленский шесть раз получил отказ на встречу с Лула да Силвой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru