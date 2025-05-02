СМИ: В США кошка выжила после падения в 120-метровый каньон

Кошка выжила после падения со скалы в штате Юта в США, предполагаемые хозяева животного погибли. Об этом пишет издание USA Today, ссылаясь на зоозащитную организацию Best Friends.

По данным полицейских, на смотровой площадке каньона Брайс мужчина и женщина по неизвестной причине упали с обрыва со 120-метровой высоты. В переноске рядом с их телами обнаружили кошку.

«У кошки сломана пара ребер и выбиты кончики двух клыков, но анализы крови оказались в норме. Она самостоятельно ест и пьет», - сообщил сотрудник приюта Best Friends Джуд Баттиста.

Ветеринары установили, что животному около 12 лет. Кошку назвали Мираж.

Ранее в Ханты-Мансийске спасли кошку из многоквартирного дома, где произошел взрыв, жильцы забрали животное на передержку, пока не найдутся хозяева, пишет Ura.ru.

