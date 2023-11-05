Пекин призвал Вашингтон не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов
Американские власти не должны портить репутацию Китаю обвинениями в контрабанде редких панголинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в США.
КНР исполняет обязательства по защите этого вида млекопитающих, препятствуя контрабанде и нелегальной торговле панголинами. Пекин планирует укреплять кооперацию с международным сообществом для защиты диких животных, которые находятся под угрозой.
Ранее американский лидер Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, добиваясь от КНР прекращения импорта этих животных и использования их в медицинских целях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru