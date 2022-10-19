Среди задержанных в ходе протестов в Иране есть россияне

Власти Ирана сообщили, что в ходе акций протестов в стране арестовали граждан 14 стран, в том числе России. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что арестованы граждане Австрии, Афганистана, Великобритании, США, Франции. Большинство задержанных являются афганскими гражданами.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыИран
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