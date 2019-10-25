Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

25 октября 201911:53

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.

К слову, в декабре прошлого года замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что российские ресурсы регулярно подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. По его словам, в 2018-ом было выявлено более четырёх миллиардов кибератак. 17 тысяч из них были наиболее опасными.

На сайт Генпрокуратуры в 2019 году совершено 36 кибератак

Ранее НСН писала, что Великобритания оказалась в состоянии войны из-за ежедневных кибератак со стороны других государств. Об этом заявил глава британского штаба обороны генерал Николас Картер в интервью The Daily Telegraph. Сама британская газета уточняет, что речь, в первую очередь, идет об атаках со стороны России и Китая.

Год назад британская разведка уже обвиняла Москву в организации кибератак с целью «подорвать» демократию в западных странах, напоминает РИА ФАН.

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