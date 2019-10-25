Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.
К слову, в декабре прошлого года замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что российские ресурсы регулярно подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. По его словам, в 2018-ом было выявлено более четырёх миллиардов кибератак. 17 тысяч из них были наиболее опасными.
Ранее НСН писала, что Великобритания оказалась в состоянии войны из-за ежедневных кибератак со стороны других государств. Об этом заявил глава британского штаба обороны генерал Николас Картер в интервью The Daily Telegraph. Сама британская газета уточняет, что речь, в первую очередь, идет об атаках со стороны России и Китая.
Год назад британская разведка уже обвиняла Москву в организации кибератак с целью «подорвать» демократию в западных странах, напоминает РИА ФАН.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Нацбанк Украины выпустил 5 млн банкнот с краденым шрифтом
- В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
- Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки
- В России могут разрешить ночные ремонты в квартирах
- Родственника Кадырова проверят за пытки электрошокером. Видео