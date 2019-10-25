Патрушев: Зарубежные спецслужбы готовят массированные кибератаки

Иностранные спецслужбы целенаправленно ищут уязвимости в информационной инфраструктуре России. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Он подчеркнул, что главная цель этих «поисков» - дальнейшее проведение массированных компьютерных атак, отмечает RT.

К слову, в декабре прошлого года замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов заявил, что российские ресурсы регулярно подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. По его словам, в 2018-ом было выявлено более четырёх миллиардов кибератак. 17 тысяч из них были наиболее опасными.