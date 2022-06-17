Патрушев: НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

Военная инфраструктура НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии, альянс продолжает наращивать присутствие на этом фланге. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с коллегами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване.

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По словам Патрушева, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась, пишет RT.

«Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — цитирует секретаря Совбеза РИА Новости.

Патрушев добавил, что на западном фланге ОДКБ наращивается военное присутствие, ускоренно модернизируется военная инфраструктура и проводятся учения НАТО.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ОДКБНАТОНиколай Патрушев
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