Патрушев: НАТО вплотную приблизилась к границам России и Белоруссии

По словам Патрушева, ситуация в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности существенно ухудшилась, пишет RT.

«Одной из ключевых составляющих агрессивной линии США и их союзников стала безоглядная экспансия НАТО. Несмотря на данные нам политические заверения, натовская инфраструктура вплотную приблизилась к российским и белорусским рубежам», — цитирует секретаря Совбеза РИА Новости.

Патрушев добавил, что на западном фланге ОДКБ наращивается военное присутствие, ускоренно модернизируется военная инфраструктура и проводятся учения НАТО.

