Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из РФ

Испанский патрульный флот сопроводил российскую группу в составе двух больших десантных кораблей и нефтяного танкера, передает агентство Europa Press со ссылкой на Штаб обороны королевства.

Россия в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию

По информации издания, российские корабли обнаружили в суверенных водах Испании. Наблюдение за ними велось с прошлого четверга.

Отмечается, что испанские суда выполняли задачу по обеспечению безопасности на линии морского движения, которая связывает мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.

В феврале министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о «реальном риске» нападения России на одну из стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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