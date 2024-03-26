Патрульный флот Испании сопроводил два корабля и нефтяной танкер из РФ
Испанский патрульный флот сопроводил российскую группу в составе двух больших десантных кораблей и нефтяного танкера, передает агентство Europa Press со ссылкой на Штаб обороны королевства.
По информации издания, российские корабли обнаружили в суверенных водах Испании. Наблюдение за ними велось с прошлого четверга.
Отмечается, что испанские суда выполняли задачу по обеспечению безопасности на линии морского движения, которая связывает мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.
В феврале министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о «реальном риске» нападения России на одну из стран НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru