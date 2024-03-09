Россия в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию

Отмечается, что в феврале этого года Испания закупила у России эквивалент 5 337 ГВт·ч СПГ. В результате Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок этого топлива в королевство. Однако показатель февраля этого года немного же показателей февраля 2023 года (5 465 ГВт·ч).

Ранее Enagas передавала, что в 2023 году Испания приобрела 72 690 ГВт·ч российского СПГ. По итогам всего 2023 года Россия стала третьим главным поставщиком газа в королевство.

На этой неделе стало известно об отказе расположенного на юге Турции терминала Dortyol принимать российскую нефть. Компания-оператор морского хаба объяснила решение необходимостью соблюдать введенные против РФ западные санкции, отмечает «Радиоточка НСН».

