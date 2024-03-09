Россия в феврале стала третьим по объемам поставщиком СПГ в Испанию
В феврале 2024 года Россия заняла третье место по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию, следует из данных, опубликованных энергетической компанией Enagas.
Отмечается, что в феврале этого года Испания закупила у России эквивалент 5 337 ГВт·ч СПГ. В результате Россия заняла третье место после Алжира и США по объемам поставок этого топлива в королевство. Однако показатель февраля этого года немного же показателей февраля 2023 года (5 465 ГВт·ч).
Ранее Enagas передавала, что в 2023 году Испания приобрела 72 690 ГВт·ч российского СПГ. По итогам всего 2023 года Россия стала третьим главным поставщиком газа в королевство.
На этой неделе стало известно об отказе расположенного на юге Турции терминала Dortyol принимать российскую нефть. Компания-оператор морского хаба объяснила решение необходимостью соблюдать введенные против РФ западные санкции, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru