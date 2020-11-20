Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет

Патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Накануне сообщалось, что состояние главы сербской церкви, находящегося в военной больнице Карабурма в Белграде, ухудшилось. Отмечалось, что его лечением занимаются местные медики при участии специалистов из России, передает RT.

Патриарха Сербского внесли в базу сайта «Миротворец»

Врачи отмечали у него сердечную недостаточность, то на какое-то время его состояние удалось стабилизировать.

«Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят», - написал глава государства в Instagram.

Ириней был избран на Сербский Патриарший престол 22 января 2010 года. На следующий день состоялась его интронизация.


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ФОТО: instagram.com/buducnostsrbijeav
ТЕГИ:СербияПатриарх
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