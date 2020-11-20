Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет

Патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.

Накануне сообщалось, что состояние главы сербской церкви, находящегося в военной больнице Карабурма в Белграде, ухудшилось. Отмечалось, что его лечением занимаются местные медики при участии специалистов из России, передает RT.