Патриарх Сербский Ириней скончался в возрасте 90 лет
Патриарх Сербский Ириней умер в больнице, где проходил лечение от коронавируса. Об этом сообщил в Instagram президент Сербии Александр Вучич.
Накануне сообщалось, что состояние главы сербской церкви, находящегося в военной больнице Карабурма в Белграде, ухудшилось. Отмечалось, что его лечением занимаются местные медики при участии специалистов из России, передает RT.
Врачи отмечали у него сердечную недостаточность, то на какое-то время его состояние удалось стабилизировать.
«Для меня было честью, что Вас знал. Такие как Вы никогда не уходят», - написал глава государства в Instagram.
Ириней был избран на Сербский Патриарший престол 22 января 2010 года. На следующий день состоялась его интронизация.
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