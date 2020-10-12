Пашинян заявил, что в Карабахе перемирия нет
На южном направлении фронта напряжённая обстановка и перемирия нет, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом он рассказал на встрече с руководителями иностранных дипмиссий и организаций, аккредитованных в Армении.
Пашинян утверждает, что Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут «сразу после вступления в силу режима перемирия». По словам армянского премьера, в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведёт операцию против диверсионных азербайджанских групп.
Кроме того,Пашинян заявил о том, что Нагорный Карабах на пороге гуманитарной катастрофы. По мнению премьер-министра, единственный способ её избежать — признать право народа «на самоопределение вплоть до признания независимости».
Ранее Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило о потерях армии обороны Карабаха.
После многочасовых переговоров в Москве Армения и Азербайджан достигли соглашения о прекращении огня с 10 октября. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
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