НКР опубликовала военные потери в боях за Карабах
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. сообщило, что за минувшие сутки в боях с армией Азербайджана погибли 26 человек.
Таким образом, за время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает.
Сегодня в Москве состоится встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.
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