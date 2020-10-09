НКР опубликовала военные потери в боях за Карабах

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. сообщило, что за минувшие сутки в боях с армией Азербайджана погибли 26 человек.



Таким образом, за время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает.



Сегодня в Москве состоится встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

